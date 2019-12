Haarlemmer (23) moet langer in gevangenis blijven voor drugsvondst op marineschip

DEN HELDER - De 23-jarige Haarlemse marineman die wordt verdacht van het smokkelen van drugs aan boord van marineschip Zr. Ms. Johan de Witt moet langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechter vanmiddag geoordeeld in een pro forma zitting.

De zaak werd nog niet inhoudelijk besproken.

Het schip ging deze zomer naar de Bahama's om noodhulp te verlenen aan slachtoffers van de orkaan Dorian. Op Curaçao werd elf kilo harddrugs gevonden in de rugtas van de militair. Hij werd gelijk aangehouden. Terug in Nederland werd het marineschip nog eens doorzocht, waarna nog eens elf kilo coke werd aangetroffen.

Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer gaf in een interne e-mail aan woest te zijn. Hij vond het 'hypocriet' dat marinepersoneel zich inlaat met gebruik of handel van harddrugs. "Terwijl het counteren van drugstransporten een belangrijke vredestaak is van de marine."

Zerotolerancebeleid

Defensie hanteert voor militairen een zerotolerancebeleid als het gaat om om gebruik van verdovende middelen. Dit beleid geldt ook op Curaçao.

De Haarlemmer kan volgens Kramer een 'jarenlange gevangenisstraf' tegemoet zien.

Op 17 februari 2020 is de volgende pro forma zitting.