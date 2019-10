Gevonden harddrugs bij militair blijkt 11 kilo coke: OM onderzoekt Helders marineschip

DEN HELDER - De drugsvondst bij een militair op een marineschip op Curaçao vorige maand blijkt een grote: het zou gaan om elf kilo cocaïne. Het schip Ms. Johan de Witt kwam gisteren terug uit het Caribisch gebied en vandaag wordt 'ie in Den Helder doorzocht onder leiding van het Openbaar Ministerie. Er wordt rekening gehouden met dat er nog drugs aan boord liggen. "Ook personeel is met scanapparatuur gecontroleerd", aldus woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee Alfred Ellwanger.

De Nederlandse militair werd op 24 september aangehouden. Inmiddels is hij terug in Nederland en zit nog in voorarrest. De drugs zaten in zijn rugzak. Vorige maand werd al gemeld aan de NOS dat de gevonden hoeveelheid 'teveel zou zijn voor eigen gebruik'. Na weging bleek het te gaan om elf kilo - vermoedelijk cocaïne.

In het onderzoek naar de zaak, dat wordt geleid het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, wordt dus ook het marineschip doorzocht. De douane assisteert de Koninklijke Marechaussee met personeel en drugshonden. Dit begon vanmorgen om 11:00. "Ik kan niet zeggen over eventuele vondsten", aldus Ellwanger.

Gisterochtend werden drie helikopters, die aan boord van het schip waren terugvlogen naar hun basis, al doorzocht. Bij het personeel, dat gisteravond steekproefsgewijs is gescand bij het van boord gaan, is niets aangetroffen. Ook op de vraag of er een vermoeden is dat de militair niet alleen handelde wil Ellwanger niets kwijt.

Zerotolerancebeleid

Er wordt met enige regelmaat drugs gevonden bij militairen die op Curaçao gestationeerd zijn. Voor burgers geldt in de regel dat er geen actieve vervolging plaatsvindt als het gaat om gebruik van verdovende middelen. Bij militairen ligt dat anders vanwege het zerotolerancebeleid van Defensie.

Dit beleid geldt ook op Curaçao, waar de verleiding om verdovende middelen te gebruiken een risico vormt. Vanwege dit risico is de aanpak van het gebruik van verdovende middelen door militairen op Curaçao geïntensiveerd.