Marinebaas woest om cokevondst bij militair en op 'zijn' schip: 'Mogelijk lange gevangenisstraf'

DEN HELDER - Baas van de marine Rob Kramer is woedend over de drugsvondsten op het schip Zr. Ms. Johan de Witt. Eind september werd op Curaçao al een 23-jarige marinier uit Haarlem aangehouden met elf kilo coke in zijn rugtas; afgelopen vrijdag vond een zoekteam onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Helder nog eens elf kilo coke op het schip waar de verdachte werkzaam was. "Een jarenlange gevangenisstraf is niet ondenkbaar."

Dit schrijft de Commandant Zeestrijdkrachten Kramer in een interne e-mail die De Telegraaf heeft ingezien. Hij schrijft daarin het 'hypocriet' te vinden dat personeel zich inlaat met het gebruik of verhandelen van harddrugs. "Terwijl het counteren van drugstransporten een belangrijke vredestaak is van de marine."

Eind september kwam naar buiten dat er bij een militair, werkzaam op het transportschip in de haven van Curaçao, harddrugs was gevonden. Na weging bleek dit elf kilo cocaïne te zijn. Het schip was net terug uit de Bahama's om daar noodhulp te bieden aan slachtoffers van orkaan Dorian. De militair is aangehouden. Volgens de NOS gaat het om een 23-jarige Haarlemmer.

Er waren sterke aanwijzingen dat er ook verdovende middelen op het schip waren en daarom werd afgelopen vrijdag het inmiddels in Den Helder aangekomen Johan de Witt-schip doorzocht op drugs. Ook daar werd elf kilo coke gevonden. "Blijkbaar kan er ergens de verleiding ontstaan voor collega’s om zich met dit soort praktijken in te laten", aldus Kramer.

Volgens de krant schrijft hij verder in de e-mail: "Gepakt worden met harddrugs betekent oneervol ontslag. Voor een eerder geval van drugssmokkel in 1998 werd de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar. Ook in dit geval is het niet ondenkbaar dat, indien schuldig bevonden, een jarenlange gevangenisstraf wordt opgelegd. Weg mooie baan bij de marine, weg vrijheid. Een strafblad dat je de rest van je leven in de weg zit, is het enige dat je er voor terug krijgt."