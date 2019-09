Marineschip vertrekt voor oefening, schiet te hulp bij natuurramp Bahama's

DEN HELDER - Het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt was in eerste instantie uit Den Helder vertrokken om rampscenario's te oefenen in de Caribische zee. Onderweg moesten ze de route wijzigen om versterking te bieden bij de Bahama's. Zij schieten de inwoners van het eiland Abaco te hulp, een van de eilanden dat zwaar werd getroffen door orkaan Dorian.

Het schip vertrok twee weken geleden met twee andere schepen richting de Atlantische Oceaan. Op de Zr.Ms. Johan de Witt reizen zo'n 600 marinemensen mee. De bestemming werd uiteindelijk anders. "De eerste prioriteit is om de situatie op het eiland in kaart te brengen. Daarom is een aantal vooruit gestuurde militairen per helikopter naar een ziekenhuis en de haven op het eiland Abaco afgereisd", aldus een persbericht van Defensie.

Defensie zet 550 Nederlandse militairen in van de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee. Ook zijn er 50 Franse en 50 Duitse militairen ingevlogen om hun steentje bij te dragen. Aan boord van de schepen bevinden zich onder andere voertuigen om noodgoederen te verplaatsen over het eiland, bouwmaterialen voor noodmaterialen en pallets met water en voedsel.