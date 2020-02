Ex-gedeputeerde Tekin wil meer bevoegdheden tegen Tata

WIJK AAN ZEE - Ex-gedeputeerde Adnan Tekin vindt dat de provincie meer bevoegdheden moet krijgen om maatregelen te kunnen eisen van Tata Steel. Dat zegt hij in zijn afscheidsinterview met NH Nieuws. Eind vorig jaar stapte hij op, na het zoveelste incident bij de staalfabriek.

"Toen ik gedeputeerde was, was ik ermee bezig dat we behalve doelvoorschriften (normen bepalen), ook middelvoorschriften konden uitschrijven. Dat je als bevoegdheid kan eisen dat er bijvoorbeeld een overkapping wordt geplaatst. Dat mag nu niet. Ik vind dat je in uitzonderlijke gevallen, als het gaat om gezondheid en leefbaarheid, dat instrument moet kunnen gebruiken."



Nog één keer blikt Amsterdammer Tekin terug op zijn toch wel plotselinge vertrek als gedeputeerde. Volgens hem begonnen de problemen voor hem anderhalf jaar geleden, toen de grafietregens bij Tata voor veel onrust zorgden.

Quote "Vertrouwen in handhavende diensten was weg, en dan moet je je conclusies trekken" ex-gedeputeerde Adnan Tekin

De oplossing is volgens Tekin dat de handhavende diensten de provincie op een andere manier met elkaar moeten gaan samenwerken, waarbij bestuurders meer worden betrokken. "De omgevingsdienst is onafhankelijker dan in het verleden en op afstand gezet van de provincie. Maar als iets in het publieke debat zo opspeelt dan moet je naar een andere werkwijze." Tekin heeft het volste vertrouwen in zijn opvolger en partijgenoot (PvdA) Jeroen Olthof. "Hij heeft zijn sporen verdiend in de Zaanse politiek, en natuurlijk zal ik hem ook mijn mening over dit dossier overdragen. Hij kan me ook altijd bellen."

Quote "Dit dossier is te groot voor één gedeputeerde" ex-gedeputeerde Adnan Tekin

Hij steekt ook de hand in eigen boezem. "Ik heb ook fouten gemaakt. Ik had toen ik eind mei voor het eerst mondeling de informatie kreeg, onmiddellijk het college moeten informeren. Ook al kon ik toen de informatie niet op waarde inschatten, of het ook klopte. Maar ik had dit eerder tot een college-verantwoordelijkheid moeten maken. Dat is ook mijn advies aan mijn opvolger. Dit is te groot voor één gedeputeerde." Tekst gaat verder onder de video

