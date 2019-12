Milieu-gedeputeerde Tekin stapt op na falend toezicht op Tata Steel

Tekin was sinds 2016 gedeputeerde en is het onder meer verantwoordelijk voor de milieuzaken rond Tata Steel en Schiphol. Begin dit jaar werd hij met de dood bedreigd , door zijn werkzaamheden in het grafietregen-dossier. In maart van dit jaar werd Tekin door Natuurmonumenten nog uitgekozen tot Groenste Politicus van 2018 .

Het vertrek van Tekin komt in de week nadat duidelijk werd dat de provincie steken heeft laten vallen in het toezicht op het gigantische staalbedrijf. Uit eigen onderzoek van Tata Steel bleek dat koelers van de Sinterfabriek van Tata Steel stoten anderhalf tot twee keer zoveel stof uit als volgens de vergunning van de provincie mocht. De controleorganisaties van de provincie hadden dit moeten controleren, maar deden dat niet.

"Na drie jaar hard gewerkt te hebben in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden. Daarop heeft hij besloten zijn politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en per direct zijn ontslag in te dienen."

Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, zegt respect te hebben voor de keuze van Tekin. "Voor Adnan stond altijd de inwoner van Noord-Holland voorop. Namens het college danken wij hem voor zijn grote inzet."

Ook de fractie van de Partij van de Arbeid heeft respect voor het besluit van Tekin. "We vinden het heel erg dat Adnan deze stap heeft moeten zetten. Uit dit moedige besluit blijkt eens te meer hoe hij altijd het algemeen belang boven zijn persoonlijke belangen stelt. Met zijn vertrek verliezen wij een gedreven integere en benaderbare bestuurder die zijn deskundigheid altijd heeft ingezet voor onze Provincie en haar inwoners."

Opvolging

Fractievoorzitter Lars Voskuil laat NH Nieuws weten dat hij gisteravond van Tekin hoorde over zijn twijfels. Hij vroeg Tekin er nog een nachtje over te slapen. Vanochtend hadden de twee opnieuw contact en bleek dat de gedeputeerde niet van gedachten was veranderd en besloot hij op te stappen.

Voskuil voegt er ten slotte aan toe dat de taken van Tekin voorlopig worden overgenomen door de andere gedeputeerden. Vanavond is er overleg met de collega-fractievoorzitters uit de coalitie om te kijken hoe het verder moet. Het is voor Voskuil te vroeg om in te gaan op vragen over Tekins opvolger.