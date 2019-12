Toezichthouders in de fout: uitstoot Tata Steel blijkt veel hoger

VELSEN - De koelers van de Sinterfabriek van Tata Steel stoten anderhalf tot twee keer zoveel stof uit als volgens de vergunning mocht. De provincie, die hier toezicht op moest houden, gaat onderzoeken hoe dit al die jaren heeft kunnen gebeuren. Ook wordt er gekeken of dit bij andere Tata-fabrieken het geval is.

Gedeputeerde Adnan Tekin betreurt ten zeerste dat de hogere uitstoot niet eerder is opgemerkt. De hoge uitstoot kwam aan het licht na onderzoek van het staalbedrijf zelf.

"Veel inwoners van de IJmond maken zich grote zorgen over het effect van stof op hun gezondheid. Het minste dat ze van ons mogen verwachten is dat we goed in kaart hebben waar het om gaat", zegt hij in een verklaring.

Lood in de lucht

Sinter is een halffabricaat en een van de grondstoffen waarmee staal wordt gemaakt. De koelers zorgen ervoor dat de sinters kunnen afkoelen en daar komt stof bij vrij. Een gedeelte daarvan komt direct in de buitenlucht en bevat een aantal metalen zoals lood. "Maar de concentraties blijven ruim binnen de geldende grenswaarden voor de luchtkwaliteit in de omgeving", aldus Tata Steel.