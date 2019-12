Veel vraagtekens bij vertrek Tekin: "Feiten móeten op tafel, ook voor Tata-omwonenden"

VELSEN - Het nieuws dat milieu-gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) zijn ontslag heeft ingediend, komt bij veel politieke instanties als donderslag bij heldere hemel. Tekin kreeg geen vat op het Tata Steel-dossier en die vertrekreden baart zorgen. "We moeten tot op de bodem uitzoeken wat daar aan de hand is"

Vorige week werd duidelijk dat de provincie steken heeft laten vallen in het uitstoot-toezicht op Tata Steel. De koelers van de Sinterfabriek bleken al jaren bijna twee keer zoveel stof uit te stoten als volgens de vergunning mocht.

De provincie had dat niet mogen missen en dus besloot Tekin vandaag om zijn gedeputeerde-stokje over te dragen. "De samenwerking tussen Tekin en de controlerende instanties bracht niet wat daarvan verwacht mocht worden", zo stond in de verklaring. 'Feiten op tafel' "Ik vind dat heel zorgelijk", aldus Statenlid Johan Dessing (Forum voor Democratie). "En ik vraag me af wat er nog meer achter zit. Dit gaat wel om de gezondheid van de inwoners van Noord-Holland en vooral de omwonenden van Tata Steel. Daarom móeten de feiten op tafel." Tekst gaat verder onder de video

Peter Stam, raadslid van de gemeente Velsen, vraagt zich af hoe het nu verder gaat. "Die man zat er al een jaar of drie en in mijn optiek deed hij goed z'n best om alles bij elkaar te brengen. Als hij wegvalt, valt er zeker een groot gat."

Stam zet, net als Dessing, zijn vraagtekens bij de samenwerking tussen Tekin en de controlerende instantie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). "Wat is daar mis en waarom konden zij niet samenwerken? Ik vind het buitengewoon zorgwekkend dat er op die instantie geen vat is." Tekst gaat verder onder de video

De ODNZKG zou niet goed functioneren en niet objectief zijn, aldus Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee. "Ze staan té veel hand in hand met Tata Steel, en dat hoort niet", vertelt ze. "Tata is in economisch perspectief belangrijk, maar de feiten over de gezondheid van omwonenden moeten onder ogen worden gezien." Orde op zaken Valent snapt dat Tekin weggaat, maar vindt het desondanks jammer. "Hij zit goed in het dossier. Ik hoop dat de volgende orde op zaken stelt." Tekst gaat verder onder de video

Tekin was sinds 2016 gedeputeerde en is het onder meer verantwoordelijk voor de milieuzaken rond Tata Steel en Schiphol. Begin dit jaar werd hij met de dood bedreigd, door zijn werkzaamheden in het grafietregen-dossier. In maart van dit jaar werd Tekin door Natuurmonumenten nog uitgekozen tot Groenste Politicus van 2018.