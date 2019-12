Lege hokken bij Vogelhospitaal Naarden: "Onze toekomst is nog steeds onzeker"

GOOISE MEREN - Bijna alle vogels zijn weg en de achterblijvers zijn gecontroleerd door een dierenarts: in rap tempo heeft het Vogelhospitaal aan de eisen van de NVWA voldaan. "Maar op deze manier kunnen we niet werken. Dus we houden de deuren gesloten en hopen snel op beter nieuws."

Geen gekakel, getjilp of gekraai, maar wel heel veel lege hokken. "Het voelt bijna als een spookstad," zegt beheerder Erik Bruinning van het Vogelhospitaal in Naarden. "In de afgelopen elf jaar heb ik nog nooit meegemaakt dat het zo stil is." De opvang heeft alles op alles gezet om aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te voldoen, nadat bij een inspectie medicijnen in beslag werden genomen en ze een ultimatum kregen om aan de regels te voldoen. En dat betekent: zoveel mogelijk vogels de deur uit en de dieren die blijven laten controleren door een dierenarts. Heel veel hulp Na een oproep op Facebook een paar dagen geleden stroomde de hulp binnen. "We zochten mensen die een vogel wilde opvangen," vertelt Bruinning. "Het liep storm, we kregen zoveel reacties binnen dat we de oproep weer hebben verwijderd," vult hij aan. Een ander deel van de vogels heeft Erik vervroegd vrijgelaten. "Normaal wachten we tot we een groepje hebben, zodat ze samen de vrije natuur ingaan. Nu hebben we een aantal dieren eerder dan gebruikelijk laten gaan," vertelt Erik. "We hebben hier nu nog zo'n dertig vogels en gelukkig had de dierenarts tijd om ze te controleren." In de video hieronder vertelt Erik Bruinning hoe de situatie nu is in het Vogelhospitaal.

(Tekst loopt door onder video)

NH Nieuws

Toch is de huidige situatie niet houdbaar, zegt Bruinning. "We kunnen niet bij elke medische handeling een dierenarts invliegen, zoals de NVWA voorschrijft. Dat is voor ons onbetaalbaar." Daarom houdt de opvang vooralsnog de deuren gesloten. "We wachten op bericht van de NVWA dat we door kunnen met onze werkwijze van de afgelopen 66 jaar." Dat er iets moet gebeuren, daar is Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren het mee eens. Vandaag komt een motie van zijn hand in de Tweede Kamer. "Wij pleiten ervoor dat de financiering van wildopvangcentra in Nederland beter geregeld wordt," vertelt hij.

Grijp in Hij trekt zich het lot van het Vogelhospitaal in Naarden erg aan. "Als het Vogelhospitaal nú omvalt, dan kun je er donder op zeggen dat het ook bij één van de andere 49 centra in ons land zal gebeuren en dat is wat niemand wil," zegt Wassenberg. Toch zal de motie - als deze erdoor komt - op de korte termijn geen oplossing bieden voor de problemen van de vogelopvang. "Daarom dringen we er bij de minister op aan dat ze met de NVWA gaat praten. We zeggen: grijp in, want anders gaat het echt mis met de dierenopvang in Nederland," aldus Wassenberg. De politicus ging afgelopen vrijdag op bezoek bij het Vogelhospitaal in Naarden en vertelt in onderstaande video wat hij vindt van het optreden van de NVWA.