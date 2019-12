Minister belooft oplossing voor noodlijdend Naarder vogelhospitaal

"Als we meer ruimte kunnen bieden, dan moeten we dat proberen te doen"

Het Naarder vogelhospitaal is niet de enige opvang die zo werkt en daardoor in de problemen komt. "De regels sluiten niet aan op de dagelijkse praktijk. Zo moeten ze een dierenarts in dienst nemen die iedere dag tientallen dieren kan controleren. Maar daar hebben de centra vaak helemaal geen geld voor. Ze zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Ook weten dierenartsen vaak niet eens hoe ze de wilde dieren moeten verzorgen. De mensen die bij de opvangcentra werken hebben hier vele jaren ervaring mee", zegt PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg.

De Partij voor de Dieren heeft de zaak aangekaart in de Tweede Kamer en minister Schouten gevraagd de overtredingen van het vogelhospitaal te gedogen, zodat de vogelopvang weer open kan tot er een structurele oplossing is. De minister heeft toegezegd daar naar te gaan kijken. "Als we meer ruimte kunnen bieden, dan moeten we dat proberen te doen. Ik ga vandaag nog in gesprek", zegt de minister.

Landelijke richtlijn

De Partij voor de Dieren wil dat er een landelijke richtlijn komt voor financiële vergoeding van wildopvangcentra. De minister moet daarvoor in gesprek gaan met opvangcentra, provincies, gemeenten en andere betrokkenen. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over een voorstel van de partij.