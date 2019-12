Zorgen bij dierenopvangcentra na sluiting Vogelhospitaal: "Wie is de volgende?"

NAARDEN - De angst onder Noord-Hollandse dierenopvangcentra is groot na de sluiting van het Vogelhospitaal in Naarden. Afgelopen vrijdag nam de NVWA daar alle medicatie in beslag, waarop de opvang besloot geen nieuwe dieren meer op te nemen. "We krijgen veel verontruste telefoontjes van andere centra, dit hakt er flink in."

"We zijn vleugellam", zegt Erik Bruinning van het Vogelhospitaal in Naarden. "We werken al 66 jaar kei- en keihard, en dan nu dit."

Nu is het zo dat de vrijwilligers zélf veel dieren behandelen. "We dienen medicijnen toe en kunnen een gebroken pootje spalken, maar voortaan moet dat allemaal door een dierenarts gebeuren," vertelt Erik. Voor hem betekent dat het einde van de opvang. "We hebben hier 6.000 vogels per jaar. Dan zou ik twee, drie dierenartsen fulltime moeten aanstellen en daar hebben we het geld niet voor."

Angst bij andere opvangcentra

De drastische maatregel om de deuren te sluiten zorgt voor veel opschudding bij andere opvangcentra in Noord-Holland. "De telefoon stond bij ons roodgloeiend," vertelt Daniëlla van Gennep, van brancheorganisatie Stichting DierenLot. "De zorgen zijn groot. Wie zal de volgende zijn, vraagt men zich af."

Ze begrijpt het besluit van de NVWA om in te grijpen niet. "Natuurlijk moet je je aan de regels houden, maar dan moet je ook wel de middelen hebben om dat te doen." En daar schort het vaak aan bij de 11 opvangcentra voor wilde dieren die Noord-Holland rijk is.

Belang van het dier

De NVWA staat achter de ingreep. "Alles wat wij doen, doen we in het belang van dieren," zegt Benno Bruggink. "Bij medische handelingen is gewoon een dierenarts nodig, in het belang van het dier."

Hij zegt dat andere centra niet bang hoeven te zijn als ze zich aan de regels houden. "In dit geval kregen we een melding en troffen we een situatie aan die niet in orde was. Wij houden geen willekeurige razzia's bij dierenopvangcentra, dat is niet ons doel."

Tekst gaat door onder de video