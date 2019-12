Naarder Vogelhospitaal met handen in haar na ingrijpen NVWA: "Ik ben lamgeslagen"

NAARDEN - Een flinke domper voor het Vogelhospitaal in Naarden. Vandaag zijn alle medicijnen van het hospitaal door de NVWA in beslag genomen, waardoor het hospitaal de vogels niet meer kan verzorgen. "Een zwaan die vanmiddag werd binnengebracht met een open breuk, heb ik weg moeten sturen.", vertelt Erik Bruinning aan NH Nieuws.

Anderhalf maand geleden kreeg de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) een klacht binnen over het vogelhospitaal, waarna er een onderzoek is gestart.



Die klacht werd toen door de dierenopvang weerlegd, maar vervolgens deed de NVWA verder onderzoek naar het hospitaal. De controledienst ontdekte dat er medicijnen aanwezig waren en gegeven werden aan de zieke vogels zonder tussenkomst van een dierenarts.

In een reactie geeft het vogelhospitaal aan niet het geld te hebben om elke vogel te laten controleren door de dierenarts, dus geven zij de medicijnen vaak zelf. Beheerder Erik Bruinning zegt: " We hebben voldoende kennis wat voor medicijnen het zijn, waarvoor we ze moeten geven en hoeveel we moeten toedienen."

Druk onder dierenopvangcentra

Dat dierenopvangcentra veel last hebben van de regeldruk werd een half jaar geleden al duidelijk bij een onderzoek van NH Nieuws onder een groot aantal opvangcentra. Bruinning zei destijds: "Alleen al voor de inhuur van dierenartsen zou ik 200.000 tot 300.000 euro kwijt zijn. Er moet officieel een dierenarts komen bij elk dier dat wordt binnengebracht en elke keer als een dier doodgaat." Ze draaien veelal op vrijwilligers en vaak is er niet genoeg geld om aan alle regels te voldoen.



De Partij voor de Dieren pleitte toen voor meer geld en de toenmalige gedeputeerde Adnan Tekin zei ook iets aan de vele regels te willen doen.



Kijk hier naar een reportage van NH Nieuws over de regeldruk bij opvangcentra: