Lichamen vermiste vissers gevonden in gezonken kotter

TEXEL - De lichamen van de twee vermiste vissers van de gezonken Urker kotter zijn door duikers gevonden. Ze zijn inmiddels aan land gebracht.

Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de 27-jarige Hendrik-Jan en de 41-jarige Jochem. De slachtoffers werden gevonden in de stuurhut van de gezonken vissersboot, op zo'n 14 meter diepte. Noodsignaal De lichamen zijn overgebracht naar een schip van de Kustwacht. Dat schip is inmiddels aangekomen in de haven van Den Helder. "Voor 100% zekerheid dat dit de vermisten zijn, vindt vanmiddag identificatie van de lichamen plaats", aldus de politie.

De vissersboot UK165 Lummetje verdween afgelopen donderdag in de vroege ochtend. Het schip van Urk gaf om 5.46 uur een noodsignaal af. Vermoedelijk is de boot omgeslagen en daarna gezonken. Als een schip kapseist of zinkt, wordt er een automatisch noodsignaal verstuurd. Urenlange zoektocht Er werd al snel een grote zoekactie ingesteld door het KNRM, waarbij een vlot werd gevonden. Na urenlang speurwerk werd uiteindelijk ook de gezonken kotter gevonden vlak bij Texel, maar van de twee opvarenden ontbrak ieder spoor. Ze konden zich naar alle waarschijnlijkheid niet op tijd in veiligheid brengen.

Donderdag is er elf uur lang gezocht door de Kustwacht, een mijnenjager van de marine met speciale onderwaterapparatuur en collega vissers. Maar van de vissers ontbrak ieder spoor. Aan het einde van de avond werd de zoekactie door de Kustwacht gestaakt, omdat het weer te slecht zou zijn. De bemanningen van de andere boten bleven wel doorzoeken, maar dat liep op niks uit. De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakte op de dag van het ongeluk bekend onderzoek te doen naar het vergaan van de viskotter. Het onderzoek is verkort en werd meteen gestart. Er is daar vooralsnog niks duidelijk over geworden. Het is ook niet bekend wanneer er een rapport komt. Zoekactie uitgesteld Ook vrijdag kon de Kustwacht het water niet op in verband met het slechte weer. De wind zou te hard zijn en daardoor ontstonden er te hoge golven om veilig te zoeken. Inmiddels verloor de vissersgemeenschap op Urk de hoop op overleving van de vermiste mannen. "Je mag de hoop natuurlijk nooit loslaten. Maar het is winter, slecht weer, de kans op overlevenden is vrij klein", aldus de vissers tegen NH Nieuws. NH Nieuws was gisteren in Den Helder toen duikers voor het eerst naar het schip konden

