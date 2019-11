Kustwacht staakt zoektocht naar vissers: duikactie uitgesteld door slecht weer

Nadat de UK165 Lummetje vanochtend in alle vroegte verging, is elf uur lang naar de twee Urkers (27 en 41) gezocht. De kotter zelf werd in de loop van de ochtend door een mijnenjager gevonden, maar van de opvarenden ontbreekt ieder spoor.

Eerder zei een woordvoerder van de KNRM dat het schip vermoedelijk snel is gekapseisd en de opvarenden zich mogelijk niet op tijd in veiligheid hebben kunnen brengen. Mogelijk bevinden hun lichamen zich nog in de kotter.