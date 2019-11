Noordkop & Texel Aangeslagen vissers zoeken naar vermiste collega's: "Je wil proberen ze te redden"

IJMUIDEN - De visserswereld is in rep en roer. Het nieuws dat een kotter uit Urk vanochtend is gezonken en dat de opvarenden (twee mannen van 41 en 27 jaar) nog altijd vermist zijn, komt hard aan. Talloze vissers zijn met hun boten de Noordzee opgegaan om mee te helpen zoeken.

Gerard Boerdijk

In de haven van IJmuiden wordt donderdagmiddag gewerkt, maar ook volop stilgestaan bij de gebeurtenissen. "Ik ben hier wel van geschrokken", aldus één van de twee Katwijkse vissers. "Het gebeurt dichtbij huis, dus dat is wel ernstig." 'Geen tijd om alarm te slaan' Vermoedelijk is de boot omgeslagen en daarna gezonken. Dat vertelt Kees Brinkman van het hoofdkantoor van de KNRM in IJmuiden. "Als het vistuig blijft hangen aan bijvoorbeeld een wrak, kan zo'n schip omslaan", aldus Brinkman. "Dat gaat zo snel dat de bemanning geen tijd meer heeft om alarm te slaan."

Quote "De vrees wordt met het uur groter dat we ze niet levend gaan aantreffen" Kees brinkman, woordvoerder knrm

Als een schip kapseist of zinkt, wordt er een automatisch noodsignaal verstuurd. Dat kreeg de Kustwacht om 5.46 uur vanochtend binnen. Na een urenlange zoektocht werd de gezonken kotter gevonden, maar van de opvarenden ontbreekt nog ieder spoor. Volgens Brinkman lijkt het erop dat de bemanningsleden geen kans hebben gezien om zichzelf in veiligheid te brengen. "Vermoedelijk zitten ze nog in het schip. De vrees wordt met het uur groter dat we ze niet levend gaan aantreffen."

NH Nieuws

Slechte weersomstandigheden De zoektocht naar de twee vissers wordt bemoeilijkt door de weersomstandigheden. Door het slechte weer is het bijvoorbeeld niet mogelijk om duikers in te zetten. Brinkman: "Het is windkracht 5 en de golven gaan zo'n twee meter hoog. Dat maakt het zoeken lastig, maar er wordt van alles aan gedaan om de vissers terug te brengen naar familie."

Ondertussen zijn talloze vissers aan het meezoeken op de Noordzee. "Maar het is zoeken naar een speld in een hooiberg", vertelt Johan Daalder in een telefonisch interview vanaf zee: