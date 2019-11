Vissers houden hun hart vast voor vermiste viskotter: "Het is een drama"

"Dit zijn de slechtste berichten die je kan krijgen", aldus visser Dirk Kraak. "We gaan van het ergste uit, maar we blijven hopen op een goede afloop voor de waarschijnlijk twee jonge Urker-vissers aan bood. Je kunt nagaan hoe hun familie nu tussen hoop en vrees leeft."

Kraak vermoedt dat de viskotter is omgeslagen en daardoor van de radar is verdwenen. "Misschien had-ie iets zwaars in de netten. Of is het schip vastgelopen, of overvaren. Hoe dan ook, het is een drama."