Hoop op overlevenden Urker kotter vervlogen bij vissers: "D'r is iets flink misgegaan"

HOORN - Bij de schippers die vandaag aanmeerden in Den Helder is de hoop dat de bemanning van de gisteren gezonken kotter het heeft overleefd, zo goed als vervlogen. "Je mag de hoop natuurlijk nooit loslaten. Maar het is winter, slecht weer, de kans op overlevenden is vrij klein."

Schipper Niels Kraak uit Wieringen was donderdag samen met anderen druk bezig om te zoeken naar de opvarenden Jochem Foppen (41) en Hendrik-Jan de Vries (27) uit Urk. "We zijn met zo'n tien vissersschepen aan het zoeken geweest. En dan ook natuurlijk marineschepen, kustwachtschepen en de KNRM. Het kan iedereen overkomen. Het besef dat er iemand in levensgevaar is, is vreselijk."



Visnet





De Kustwacht in Den Helder kreeg donderdagochtend om 5.46 uur een noodmelding binnen van de Urker Kotter 'Lummetje'. Later op de ochtend werd de kotter gelokaliseerd door een mijnenjager, maar van de opvarenden ontbrak ieder spoor.



Over de oorzaak is het gissen voor schipper Kraak. Hij denkt dat het visnet ergens aan is blijven haken. "Het zou kunnen zijn dat ze ergens op aangelopen zijn, dat het tuig vast is komen te zitten op de bodem. Als je dan wind, zeegang en tij meekrijgt en dat ineens stopt omdat je vastzit, dan kan dat flinke gevolgen hebben. D'r is iets flink misgegaan."



Zaterdag wordt opnieuw gekeken hoe de weersomstandigheden zijn en of het duikteam van de marine naar de kotter kan afdalen om naar de lichamen te zoeken.