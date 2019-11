Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt vergaan visserskotter bij Texel

TEXEL - De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar het vergaan van de Urker visserskotter, die vanochtend in alle vroegte op de Noordzee ten westen van Texel verging.

De raadsvoorzitter Jeroen Dijsselbloem (zie foto) meldt op haar website dat het om een 'verkort onderzoek' gaat dat inmiddels is gestart. Hoewel de kotter - UK-165 Lummetje - inmiddels is getraceerd, ontbreekt van de opvarenden nog ieder spoor.



Eerder vandaag zei een woordvoerder van de KNRM tegen NH Nieuws dat de kotter vermoedelijk is gekapseisd en gezonken. "Als het vistuig blijft hangen aan bijvoorbeeld een wrak, kan zo'n schip omslaan", aldus Brinkman. "Dat gaat zo snel dat de bemanning geen tijd meer heeft om alarm te slaan."

Brinkman houdt er rekening mee dat de twee vissers zijn omgekomen. "De vrees wordt met het uur groter dat we ze niet levend gaan aantreffen."