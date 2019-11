Dit jaar nog géén plofkrakers aangehouden: zorgen om zwaardere explosieven

NOORD-HOLLAND - De politie vindt het zorgelijk dat er bij plofkraken bij pinautomaten de laatste tijd steeds zwaardere explosieven worden gebruikt. Ook is het opsporen van daders moeilijk; er is dit jaar nog niemand aangehouden voor één van de gepleegde plofkraken in Noord-Holland.

Vannacht was het wéér raak: in Noord-Scharwoude pleegden (vermoedelijk) twee daders rond 3.30 uur een plofkraak aan de Dorpsstraat. Het was de 26e plofkraak in twee jaar tijd in de provincie .

De recherche onderzoekt de zaak, maar dat is bij een plofkraak extra moeilijk, licht de politie toe. "Omdat de daders bij een plofkraak zelden op heterdaad worden betrapt, is de politie in het onderzoek afhankelijk van andere zaken, zoals DNA-sporen, camerabeelden, getuigenverklaringen en de samenwerking met partners zoals banken en de Veiligheidsregio."

Explosieven

In plaats van gas, zetten de daders de laatste tijd steeds vaker zwaarder geschut in: "Er worden zwaardere explosieven gebruikt en dat betekent dat we omliggende woningen en panden vaker moeten ontruimen, omdat we geen enkel risico nemen wat betreft de veiligheid van personen."

Dat er een verband is tussen alle gepleegde plofkraken, sluit de politie niet uit. "De onderzoeken lopen bij verschillende teams en uiteraard wordt onderzocht of er een verband is tussen de verschillende kraken."