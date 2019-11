Woedende buren bij wijkbijeenkomst Carla: 'We zijn niets wijzer. Schaam jullie!'

ALKMAAR - De emoties liepen hoog op tijdens de wijkbijeenkomst naar aanleiding van de dood van de Alkmaarse Carla. In het buurtcentrum kwamen vanavond tientallen wijkbewoners samen, net als afgevaardigden van de politie, GGD, GGZ, de woningcorporatie en verslavingskliniek Brijder. Één buurtbewoner riep: "Jullie moesten je schamen!" Een ander: "Carla had overmeesterd kunnen worden in plaats van neergeschoten!"

De avond in buurthuis Mare Nostrum in Alkmaar werd georganiseerd vanwege de grote impact die de gebeurtenis van vorige week heeft gehad op de inwoners van de wijk 't Rak-Noord. De 48-jarige Carla werd neergeschoten door de politie, nadat ze bewapend met onder meer een mes door de wijk liep.



De aanwezige instanties kregen om de beurt het woord om hun taken en bevoegdheden uit te leggen, waarna er ruimte was voor vragen van de bewoners en bekenden van Carla. De hoofdvraag die leefde was: "Waarom is er niets gedaan met alle meldingen die gedaan zijn over Carla?" Het antwoord kon niet worden gegeven. Tot woede van velen.

Quote "Wij zijn aan handen en voeten gebonden en kunnen niet zomaar iemand opsluiten" Medewerker verslavingskliniek Brijder

Een vertegenwoordiger van verslavingskliniek Brijder, waar Carla bekend was, probeerde hun situatie uit te leggen. "Wij zijn aan handen en voeten gebonden. Je kunt niet zomaar iemand tegen zijn wil opsluiten. Het is een dilemma." De medewerker benadrukt dat zijn collega's met hun hart en ziel werken. "We hebben heel veel cliënten in Alkmaar. Het is naar om van mensen te horen dat wij - de hulpverlening - niets doet. Mijn collega zit nu ziek thuis."

De politie werd verweten niet in gesprek te zijn gegaan met de buurtbewoners, ook niet na afloop. "Alleen de rijksrecherche heeft me achteraf gebeld met: hoe gaat het pik?", zegt één boze man uit de buurt. Een vrouw vult aan: "Er is zo vaak gebeld door ons. Ik heb Carla gekend toen ze nog gewoon functioneerde. De politie heeft haar in de steek gelaten." Wetten en regels Een medewerkster van woningcorporatie Woonwaard, van wie Carla haar huis huurde, verklaarde dat ze voor bijvoorbeeld een uithuisplaatsing vastzitten aan wetten en regels. "De hulpverlening krijgt de schuld, lijkt nu, maar misschien moeten we de maatschappij de schuld geven?", filosofeerde ze. Toen een medewerker van de GGZ beweerde dat er altijd een bed beschikbaar is, ontstak een deel van de aanwezigen in woede. "Hoe dan? Waarom was er dinsdagavond toen ze in die psychose raakte dan geen bed? Ze moest vier uur wachten? En daarna kwam er niemand meer."

Quote "We hebben geen enkel antwoord gekregen. Zinloos!" Quincy de Nijs, overbuurman Carla

Na afloop waren de meeste buurtbewoners ontevreden. "We hebben geen enkel antwoord gekregen", vindt Carla's overbuurman Quincy de Nijs. "Ja, ik weet nu dat ik twee wijkagenten heb, maar voor de rest was het zinloos. Iedereen heeft zijn straatje schoongeveegd." Ook goede vriend van Carla John Spies beaamt dat. "Niemand is hier iets mee opgeschoten vanavond. Ik werd er gewoon weer emotioneel en boos van: 'Jullie moeten je schamen', riep ik nog." Begrip bij politie "Bij de politie is begrip voor alle emoties", verwoordde woordvoerder Menno Hartenberg de soms felle woorden die gesproken werden over de rol van de wijkagenten. "Wij zijn de eersten die gebeld worden. Als eerste ter plaatse. Niemand weet het nummer van de GGZ uit het hoofd. Die van ons kent iedereen." Hartenberg benadrukt dat er ook na vanavond zorg en aandacht blijft voor de buurtbewoners. "Nu was er een speciale avond. Maar wij, maar ook de andere aanwezige instanties, zijn er voor iedereen die met vragen zit." NH Nieuws was bij de bijeenkomst en sprak naderhand met Carla's buurman, goede vriend John Spies en politiewoordvoerder Menno Hartenberg.

NH Nieuws