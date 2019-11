Tientallen Alkmaarders bij wijkbijeenkomst na dood van Carla: woede, onrust en veel vragen

Er zijn rond de 35 mensen aanwezig bij de bijeenkomst, die plaatsvindt in een wijkcentrum in De Mare. "Hopelijk kan iedereen zijn of haar vragen kwijt", aldus de gespreksleider bij aanvangst tegen de Alkmaarders. "Ik merk verdriet", zegt ze ook. Daarom begon de avond met een halve minuut stilte voor Carla.



Op deze avond zal, naast ruimte voor vragen, ook plek zijn om met professionals te praten die betrokken waren bij Carla, klinkt er. Er zijn wijkagenten aanwezig, medewerkers van de GGZ, GGD en van de woningcorporatie. Later meer.

Het schietincident heeft volgens de gemeente een grote impact gehad op de wijk, was te lezen in de uitnodiging van de avond. De vrouw verkeerde volgens haar beste vriend en buren in een psychose toen ze woensdagochtend eerst een buurman met een mes en hamer bedreigde en vervolgens op de vlucht ging.

Inzamelingsactie voor graf

Eerder vandaag sprak NH Nieuws met de enige vriend van Carla, John Spies. Die vertelt in een emotioneel interview dat hij wil dat zijn 48-jarige Alkmaarse vriendin een eigen graf krijgt en een inzamelingsactie start.