Door politie neergeschoten Alkmaarse (48) overleden aan haar verwondingen

"Agenten probeerden haar te laten stoppen en wilden in gesprek. Ze kwam gewapend op de politie af en toen schoot een van de collega's", vertelde politiewoordvoerder Menno Hartenberg kort na het incident.

De bewapende vrouw woonde in een straat haaks op de Priemstraat en verschillende bronnen laten aan NH Nieuws weten haar te kennen als Karla. Ze zou al jaren voor overlast zorgen. "We hebben zeker tweehonderd meldingen gemaakt bij verschillende instanties", aldus haar directe buurman Bram Stoker.

Onderzoek

Er loopt een onderzoek naar het schieten door de politie. Dit is in handen van de Rijksrechercheonderzoek en de woordvoering daarover ligt bij het Openbaar Ministerie. "Als er door politieambtenaren is geschoten met zwaar letsel of de dood tot gevolg, dan is het gebruikelijk dat de Rijksrecherche onderzoek doet, in dit geval onder leiding van het OM Noord-Holland." Of er al een onderzoek liep naar de vrouw, wil het OM niet bevestigen. Dit in verband met ernstige verwondingen en omdat ze in het ziekenhuis was opgenomen.