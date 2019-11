Alkmaarder John start geldinzameling voor neergeschoten vriendin Carla: "Ze verdient een eigen graf"

ALKMAAR - Hij heeft nog een paar dagen, maar probeert het toch: John Spies wil 4000 euro bijeen krijgen voor een graf voor zijn vriendin Carla Rodrigues. De 48-jarige Alkmaarse ging vorige week woensdag door het lint in haar straat en stierf nadat ze was neergeschoten door de politie. Spies zorgde voor haar en wil dat ook na haar dood doen: "Met een waardig graf." Er is vanavond ook een wijkbijeenkomst voor inwoners van 't Rak-Noord.

Carla was een engel, maar als ze dronk nam de duivel het over", zo omschreefJohn Spies (64) zijn vriendin gister al tegen NH Nieuws. "Carla had een zeer bewogen leven en kreeg een hele berg tegenslagen te verwerken. Ze werd verkracht, had verkeerde relaties, werd mishandeld, bedreigd, haar zoon bleek vermoord en op haar familie hoefde ze niet te rekenen." Maar wel op John, die jarenlang een goede vriend was. Hij is gebroken.

Waarschijnlijk wordt Carla komende vrijdag begraven, maar, zo vertelt John, ze was niet verzekerd. En John heeft ook geen geld om een begrafenis en graf te bekostigen. "Carla is nog altijd Braziliaanse en ze wilde graag in haar geboorteland begraven worden. Maar repatriëring en een begrafenis daar kost 8000 euro. Haar familie zegt hier geen geld voor te hebben."