Neergeschoten vrouw in Alkmaar terroriseerde buurt al jaren: "Tweehonderd meldingen gemaakt"

ALKMAAR - De 48-jarige vrouw die vanmorgen door de politie vlakbij een Alkmaarse basisschool is neergeschoten, woonde in diezelfde straat. Volgens meerdere buurtbewoners gaat het om 'Karla' en terroriseerde zij de buurt al jaren. "Ze stak me laatst bijna neer met twee grote keukenmessen. We hebben echt honderden meldingen gemaakt bij de woningbouw, politie, GGZ en crisisdienst. Dit had voorkomen kunnen worden." Ook zou er een rechtszaak tegen de vrouw lopen.

Dat vertelt haar directe buurman Bram Stoker en wordt bevestigd door meerdere buurtbewoners en in e-mails in handen van NH Nieuws. In één van die mails aan de woningcorporatie schrijft Stoker zelfs: 'We wonen vlak naast een school. Als ze daar nou eens opduikt, met een schaar in haar handen op het schoolplein. Hebben jullie daar weleens over nagedacht?' De angst van de Alkmaarder is vanmorgen werkelijkheid geworden. Rond half negen schoot de politie een 48-jarige vrouw neer in de Priemstraat. Naar verluidt zou ze met een mes en hamer hebben gezwaaid en mensen hebben aangevallen. Ze gooide ramen in en vernielde auto's. Ouders en kinderen van een basisschool om de hoek zagen het gebeuren . De politie wil niets zeggen over de identiteit van de vrouw, maar er lopen verschillende agenten in en uit een woning op één hoog aan de Elgerweg. Dat is de woning naast Stoker.

Hij vertelt aangeslagen tegen NH Nieuws: "Ik ben echt flabbergasted. Ik ben er dood mee aan. Wat ik over haar kan vertellen, is bijna te veel om op te noemen." Op dit moment staat hij op zijn bouwplaats in Amsterdam, maar heeft nauw contact met het thuisfront in Alkmaar. "Gisteren is de politie nota bene nog bij mijn buurvrouw geweest, omdat ze een baksteen door haar eigen raam had gegooid. Ze konden haar toen niet laten opnemen, omdat het druk was bij de crisisdienst, zeiden ze. En nu gebeurt dit."

Ook overbuurman Quincy de Nijs vreesde lange tijd voor het onvoorspelbare gedrag van de vrouw. Hij durfde zelfs zijn zoontje niet in de buurt te laten spelen. "Als ik wist dat zij er was, kwam die kleine niet buiten. Ook afgelopen maandag, met 11 november, durfde niemand zijn kinderen langs haar huis te laten lopen. Ze heeft die avond de luxaflex van het plafond gerukt en lag voor dood op de keukenvloer. Ze had lang geleden al verplicht opgenomen moeten worden. Daar is de hele buurt het mee eens."

Buren ervaren al maanden - en sommige jaren - erge overlast van deze vrouw, die volgens meerdere bronnen en een e-mail van de woningcorporatie Karla heet. Zo zou ze naakt over straat hebben gelopen, overmatig drinken, drugs gebruiken en meerdere mensen hebben bedreigd; ook Stoker. "Twee maanden geleden maakte ze 's avonds gigantisch veel lawaai. Ik moest de volgende dag voetballen, dus vroeg haar of ze zachter wilde doen. Daarop kwam ze met twee grote keukenmessen achter me aangerend. Ik heb de deur net op tijd dichtgesmeten. Kijk, ik ben een grote jongen, maar ook ik kop geen mes terug."

Het huis van de vrouw is een sociale huurwoning en in beheer van woningcoöperatie Woonwaard. Bestuurslid Nicole van Wijk bevestigt aan NH Nieuws dat er meerdere meldingen zijn geweest op het adres van de vrouw. Hoeveel wil ze niet zeggen. "We zijn meerdere malen op huisbezoek geweest. Er woont een verwarde vrouw. We hebben dit ook meerdere keren doorgegeven aan de politie."

Ze had haar konijn laten ontsnappen en liep daarom met een schaar en kniptang over straat

In e-mailverkeer van eind september tussen buurman Bram Stoker en Woonwaard is te lezen dat de corporatie bezig is met het opbouwen van een 'gedegen dossier', om daarmee eventueel naar de rechter te stappen. 'Zonder tussenkomst van een rechter mogen wij haar niet uit huis zetten', schrijft een medewerker aan Stoker.

Gesprek

Ook is te lezen dat Woonwaard minimaal één gesprek heeft gevoerd met de vrouw. Karla zou de volgende verklaring hebben gegeven over waarom ze de avond ervoor met een schaar en kniptang over straat liep: 'Ze was niet dronken, maar had haar konijn laten ontsnappen. Vandaar dat ze met die spullen aan de wandel ging, om in de bosjes te zoeken en eventueel takken weg te knippen'.

Volgens Stoker en andere buurtbewoners loopt er een rechtszaak tegen hun buurvrouw. In december zou die voorkomen. Maar wat hem betreft had het schietincident van vanmorgen niet hoeven gebeuren, als er serieus was geluisterd naar de klachten van hem en zijn buren. Boos zegt hij: "Ik heb het ze gezegd hé. Zo triest dit. We hebben echt bijna tweehonderd meldingen gedaan bij alle instanties. Dit kan toch niet. Nou, blijkbaar kan dit hier in Nederland dus wel."