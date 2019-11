Alkmaarse schoolkinderen zien schietpartij gebeuren: "Ze zijn flink overstuur"

Ouders zouden aan de medewerker hebben verklaard dat de vrouw eerst een raam insloeg en toen met een mes en een hamer langs de school liep. "Het gebeurde echt hier om de hoek. De kinderen zijn best overstuur. Op dit moment zijn de lessen wel gewoon begonnen." Volgens buurtbewoners zouden er meerdere auto's in de buurt zijn beschadigd.

De politie kan het verhaal van de school nog niet bevestigen. "We zijn druk bezig om alles in kaart te brengen."



Er landde ook een traumahelikopter in de buurt. Er zijn meerdere politieauto's op af gekomen en de straat is afgezet.