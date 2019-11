Politie waarschuwt voor neptweet die rondgaat over schietincident Alkmaar

ALKMAAR - De politie waarschuwt dat er een neptweet rondgaat over het schietincident in Alkmaar waarbij een 48-jarige vrouw is neergeschoten.

In het bericht staat dat er 'een terroristische aanlag is voorkomen door de politie'. Een vrouw met hoofddoek zou volgens het bericht zwaaiend met een mes een school willen binnendringen. "De politie heeft haar neergeschoten", besluit het bericht.

Ernstig gewond

De politie heeft vanmorgen een 48-jarige vrouw neergeschoten in de Priemstraat in Alkmaar. Die straat ligt in de woonwijk Het Rak langs het kanaal. Het slachtoffer is ernstig gewond.

Volgens een woordvoerder werden agenten was de vrouw vernielingen aan het plegen. Ze liep met een groot mes en een hamer over straat. "Wat er toen is gebeurde is nog onbekend, maar ze voelden zich genoodzaakt om op haar te schieten."