Talloze paniekzaaiende neptweets tijdens 'Schipholkaping': "Mensen delen zonder na te denken"

"Ja, dat is vrij standaard, want dat maakt het geloofwaardiger. Ergens viel het gisteren nog mee, want volgens mij zijn er geen valse foto's of beelden verspreid, wat juist vaak gebeurt bij dit soort incidenten. Bij meerdere aanslagen van de afgelopen jaren werden bijvoorbeeld foto's van de 'daders' getoond. Bleek het om mensen te gaan die er gewoon ongewassen uitzagen. Het ging ook mis bij de enorme stroomstoring in Culemborg, eind 2017. Toen werd een foto verspreid van de ME, maar dat beeld bleek helemaal niet actueel te zijn.

Omdat het soms zo gedetailleerd is, neemt de media het over. Tegen hen zou ik willen zeggen: 'doe alsof elke dag 1 april is'."