Alkmaar Dit is waarom de politie de Alkmaarse vrouw neerschoot: "Ze kwam met hamer en mes op de agent af"

ALKMAAR - In de Priemstraat in Alkmaar was het een heftige ochtend. Een 48-jarige vrouw zwaaide met een mes en een hamer en de politie werd gedwongen haar, op steenworpafstand van een basisschool, neer te schieten. "Ze probeerde haar te laten stoppen en wilden in gesprek. Ze kwam gewapend op de politie af en toen schoot een van de collega's", aldus politiewoordvoerder Menno Hartenberg. Een buurman zag alles gebeuren en doet uitgebreid verslag aan NH Nieuws.

De bewapende vrouw woonde in een straat haaks op de Priemstraat en verschillende bronnen laten aan NH Nieuws weten haar te kennen als Karla. Ze zou al jaren voor overlast zorgen. "We hebben zeker tweehonderd meldingen gemaakt bij verschillende instanties", aldus haar directe buurman Bram Stoker.

In de bovenstaande video vertelt de politie hoe het er vanmorgen aan toe ging, maar buurtbewoners en zelfs kinderen zagen het ook gebeuren. Één doet uitgebreid verslag aan NH Nieuws, al wil hij graag anoniem blijven. "Hopelijk kan ik de politieman die schoot nog spreken, want ik vind het zo erg voor hem. Het was een film. De echte klap zal later wel indalen, maar ik kan me alles nog herinneren."

De buurman vertelt dat er gisteravond al herrie was bij de vrouw, maar de boel vanmorgen escaleerde. "Er klonk een hels kabaal uit haar huis. Ze ging helemaal door het lint. Ik heb gelijk de politie gebeld." Op dat moment rende de vrouw op de buurman af met een mes en een hamer. Ze vernielde eerst zijn auto en rende er toen toch vandoor richting de school.

NH Nieuws

"Ik ben achter haar aangerend. Op dat moment kwam de politie er al aan en sprongen ze met getrokken wapens de auto uit." Een agent schoot als waarschuwing. Daarop rende de 48-jarige vrouw weg. De politie ging achter haar aan. Wat er toen gebeurde, zal de buurman niet snel vergeten. "Ik zag dat mijn buurvrouw zich omdraaide en met de wapens op de politieman afkwam. De liep agent liep achteruit en struikelde. Hij viel en lostte twee schoten in zijn val. De schoten kwam in haar bovenlijf." De 48-jarige vrouw raakte zwaargewond. "Het bloed was overal", zegt de buurman, zichtbaar aangeslagen. Ondanks dat de vrouw al jaren veel overlast veroorzaakt, hoopt hij dat het goed met haar gaat. "We probeerden haar al sinds juni te helpen. We wilden echt hulp voor haar." Hij snapt niet dat geen enkele instantie iets kon doen. "De politie is altijd gekomen als we belden. Aan hun ligt het niet."