'Er was geen bed beschikbaar in crisisopvang voor doodgeschoten Carla'

ALKMAAR - Bezorgde buren kregen dinsdag te horen dat er geen ruimte was voor Carla bij de crisisopvang. De Alkmaarse werd woensdag door de politie doodgeschoten toen ze verward met een mes en een hamer liep te zwaaien. De vrouw gooide een dag eerder haar eigen ruit in met een baksteen. "De politie die op een melding afkwam, nam direct contact op met de crisisopvang, maar deze zeiden de komende uren geen bed beschikbaar te hebben."

Bij iedere crisisopvang moeten volgens procedures altijd enkele 'noodbedden' worden vrijgehouden voor acute opnames voor mensen die ten gevolge van hun psychiatrische problematiek gevaar lopen of veroorzaken als zij niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur worden behandeld. Zoals dinsdagavond het geval bij Carla was.

Ze zat in het trappenhuis en was totaal in de war. Wezenloos

Carla kon dinsdag haar huis niet in omdat ze haar sleutel kwijt was. Buurman Jan Boon trof haar aan met een blikje bier en haar konijn in het trappenhuis, verklaart hij vandaag tegen NH Nieuws. Toen hij - op haar verzoek - haar deur weigerde in te trappen, pakte Carla een baksteen en gooide haar eigen raam in. "Ze was totaal in de war. Wezenloos", aldus Boon.

De buren belden daarop de politie, die kwam poolshoogte nemen. "Maar agenten vertelden mij dat er de komende vier uur geen plek bij de crisisopvang zou zijn geweest. Ze hadden eerder op de avond al twee verwarde personen naar de crisisopvang gebracht. Daardoor kon Carla er niet meer bij."

Overbuurman Quincy de Nijs bevestigt het verhaal van Boon: "Tegen mij zeiden ze ook dat het vier uur zou duren." Maar ook later op de avond heeft de vrouw niet de hulp gekregen die ze volgens de bezorgde buurtbewoners wel nodig had.

Geen commentaar

Waarom de vrouw ook later op de avond niet naar de crisisopvang is gebracht is niet duidelijk. Een woordvoerder van de GGZ weigert antwoord te geven op iedere vraag van NH Nieuws over de vrouw of de crisisopvang. Het is ook niet duidelijk of de instelling vaker een tekort aan noodbedden heeft.

Gistermiddag zei de woordvoerder wel tegen NH Nieuws: "In principe zou er altijd een kamer beschikbaar moeten zijn in nood. Het kan wel zijn dat er een wachttijd is. Vier uur is wat lang. Maar het zou kunnen. Ik weet niet wat in dit geval de afweging zou kunnen zijn geweest."