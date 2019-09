Nacht vol geweld met gewapende tieners

NOORD-HOLLAND - De doorgaans gezellige zaterdagavond is afgelopen nacht op meerdere plekken in Noord-Holland overschaduwd door gewapend geweld. Opvallend genoeg zijn vrijwel alle betrokkenen tieners.

Het schokkendse gewapende incident was in Castricum. Hier zwaaide een 17-jarige jongen uit Heemskerk bij een grote vechtpartij met een gigantisch 'Rambo-mes'. Toen de politie de man overmeesterde, werd een agent op de grond gewerkt en mishandeld door een dronken vrouw.

De jongen is opgepakt voor verboden wapenbezit en bedreiging. Een raadslid heeft inmiddels opgeroepen om de jongen te verbannen uit het dorp.

Ook in Purmerend was het raak. Hier werd een 15-jarige jongen met een steekwond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij werd gevonden in de buurt van een café. Wat er precies gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

Zes tieners in de cel

Op het station van Bloemendaal sloeg de vlam in de pan nadat twee groepen ruzie kregen over een sigaret. Een 20-jarige man werd gestoken in zijn been. Zes tieners zijn opgepakt. Zij zijn tussen de 14 en 18 jaar oud.

Ook in Amsterdam was er vannacht een steekpartij. Hier raakte 'een jongeman' gewond. De politie heeft een verachte kunnen aanhouden. Verdere details ontbreken nog.

'Wapenbezit wordt gemeengoed'

Begin deze maand uitte de Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw nog zijn zorgen over het wapenbezit onder jongeren. "Soms zie je jongeren onder de vijftien jaar die al met een mes rondlopen. Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden", zei hij bij het AT5-programma Het Verhoor.

Aanleiding toen waren alarmmerende berichten over rapgroepen die elkaar online uitdagen, bedreigen en niet terugdeinzen voor geweld. Een 18-jarige jongen, die vorige week begin september werd doodgestoken bij de Florijnflat in Amsterdam-Zuidoost, figureerde in zo'n video.