Grote groep minderjarigen opgepakt na steekpartij op station Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Op het station van Bloemendaal zijn vannacht twee mannen van 20 en 21 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen werd gestoken in zijn been, de ander had wonden aan zijn hoofd. In totaal zijn zes tieners uit Amsterdam en Haarlem aangehouden.

De ruzie ontstond nadat twee groepen elkaar iets na middernacht tegenkwamen op het station. Eén iemand vroeg iemand uit de andere groep om een sigaret. Toen zij weigerden die te geven, ontstond er een vechtpartij.

Op videobeelden is te zien en te horen hoe de jongeren te keer gaan tegen de politie. "Waar de fuck slaat dit op", roept één meisje.

Tekst loopt door onder de video.



Station dicht

Volgens een getuige is het station de hele nacht afgesloten geweest in verband met het onderzoek. "Passagiers die met de trein aankwamen zijn onder begeleiding van agenten naar buiten gebracht."

Er wordt verder onderzoek gedaan door de politie. De aangehouden jongens zijn 14, 16, 17 en 18 jaar oud. Ook is er een 18-jarig meisje aangehouden. De twee gewonden moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.