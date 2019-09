Man gewond na steekpartij Amsterdam: verdachte aangehouden

AMSTERDAM - Bij een steekpartij aan de Bijlmermeer in Amsterdam-Zuidoost is vannacht één man gewond geraakt. De politie heeft de verdachte kunnen aanhouden.

Het slachtoffer werd neergestoken op een grasveldje bij het Meibergpad, even na middernacht. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig hij gewond is.

Het mes waarmee de verdachte in een tuin werd aangehouden, is in beslag genomen en wordt onderzocht.