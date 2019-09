'Nóg meer camera's en verban 17-jarige messenzwaaier' na nieuwe geweldsnacht in Castricum

CASTRICUM - Er moeten nóg meer camera's komen in het uitgaansgebied van Castricum. Dat zegt Ralph Castricum van Forza! Castricum naar aanleiding van de vechtpartij met arrestaties van vannacht. Een 27-jarige vrouw sloeg een agent meerdere malen in zijn gezicht en een 17-jarige jongen zwaaide met een groot mes.

Ralph Castricum is ontdaan over wat er is gebeurd in zijn woonplaats. "Het is wéér zover. Ik vind dit echt heel erg", aldus het gemeenteraadslid. "Dit is echt verschrikkelijk. Hoeveel maatregelen moeten we nog nemen?"

Camera's

Het dorp heeft al langer te maken met uitgaansgeweld in het centrum. Daarom zijn er in juli camera's opgehangen. Volgens Ralph Castricum niet genoeg. "Die er nu hangen, staan maar één kant op gericht. En de groepen jongeren, elke keer andere, vechten telkens net buiten beeld."

Extra camera's is niet de enige maatregel die is genomen om het geweld aan te pakken. Er is meer surveillance en sinds 2017 moeten jongeren zich identificeren als ze uitgaan. "Er zijn ook verschillende gebiedsverboden opgelegd. Dat zijn geen leuke maatregelen. Moet je je voorstellen dat je vrienden ergens nog wel mogen komen en jij niet. Maar blijkbaar is het nog niet voldoende."

Zware straf

Zo'n gebiedsverbod vindt Castricum ook geschikt voor de 17-jarige messenzwaaier van gisteravond. "Nooit meer toelaten in Castricum", stelt hij dan ook voor.

Het gemeenteraadslid is door geschokt zijn leeftijd. "Zeventien jaar: wat bezielt je dan?" Ook zegt hij te hopen dat dit niet blijft bij een gesprek met zijn ouders. "Maar dat is aan de rechter. Er moet ook wel aangifte worden gedaan. Het respect is ver te zoeken."