Jongen (15) met steekwond zakt in elkaar bij winkelcentrum in Purmerend

PURMEREND - Een 15-jarige jongen is gisteravond in Purmerend in elkaar gezakt in de buurt van winkelcentrum De Gors. Hij is met onder meer een steekwond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Volgens het Noordhollands Dagblad vroeg de jongen bij een café in het winkelcentrum om een glas water, waarna hij in elkaar zakte. Hierna bleek dat hij een steekwond op zijn rug had en verwonding in zijn gezicht.

Onderzoek

Waar en door wie de jongen is gestoken, is onbekend. De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan in de omgeving van het Gorsebos, een park in de buurt van het winkelcentrum. Hier werd niemand aangetroffen.

Tekst loopt onder de video door



Ook is er onderzoek gedaan op de straat bij het café. Een getuige laat aan NH Nieuws weten dat er mogelijk vooraf een ruzie was bij een horecagelegenheid in het winkelcentrum. Naast het café zit ook een snackbar.

Getuige

De politie heeft het slachtoffer nog niet kunnen spreken. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Eventueel kan dat ook anoniem, benadrukt de politie.