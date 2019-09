Deze Noord-Hollanders wachtten niet op Prinsjesdag en losten problemen zélf op

NOORD-HOLLAND - Prinsjesdag is een moment waarop vaak wordt gekeken naar wat de politiek beter zou kunnen doen voor alle Nederlanders. Maar waarom wachten op Den Haag? NH Nieuws zocht zeven mensen en actiegroepen op die zélf aan de slag gingen met problemen in hun regio.

Want als de overheid het niet doet, dan zijn er toch altijd de creativiteit en zelfvindingrijkheid vanuit de regio. Waar de zorgvoorziening steeds verder lijkt uit te hollen, sprong Jennifer uit Anna Paulowna in het gat en creeërde een eigen zorghofje:

Ook Marjan uit Enkhuizen zag dat er nog veel schortte in de zorg en richtte daarom haar eigen centrum voor dagbesteding op.

Maar niet alleen in de zorgsector zijn Noord-Hollanders inventief: zo wil de Hilversumse Energie Transitie van Jeroen Pool mensen in het Gooi helpen verduurzamen, omdat er in zijn ogen niet goed wordt omgegaan met de aarde. "Niet wachten op de politiek, maar zélf doen", zegt hij.

Dat vinden ze in Wijk aan Zee ook. Inwoners zagen daar met lede ogen aan hoe alle woningen werden opgekocht door particuliere investeringsmaatschappijen en er geen plek meer was voor de jonge én oude Wijkers. Daarom richtten zij een eigen corporatie op, om zo zelf huizen tegen een sociale prijs te kunnen verhuren. De corporatie heeft inmiddels zo'n 50 leden.

Bureaucratische muur

Maar eigen initiatieven lopen soms ook tegen een bureaucratische muur op. Zo zamelt Erna dagelijks brood in voor mensen die bijna niet kunnen rondkomen, maar ziet ze hoe ander voedsel wordt weggegooid vanwege houdbaarheidsregels. "Als de regels daarin wat soepeler worden, dan kunnen we daar heel veel mensen mee helpen."

In Heiloo delen ze de frustratie over regelgeving die kan tegenwerken. Bewoners proberen al jaren een geluidswal tegen de overlast vanuit de A9 te krijgen, maar de gemeente geeft geen krimp. Toch geven ze niet op: "We blijven hoop houden dat de overheid dit tot een goed einde kan brengen."

Maar niet iedereen heeft het geduld om af te wachten of de overheid wel actiebereid is. Zo ontwikkelde een groep ondernemers rondom Schiphol een app die geluidsoverlast meet. Wachten op de overheid, daar hadden ze geen zin in. "We willen niet in een vergadercircuit worden gezogen, waar je veel tijd aan kwijt bent."

Prinsjesdag

