Marjan startte zelf een kleinschalige dagbesteding in Enkhuizen: "We houden van onze mensen"

ENKHUIZEN - Marjan Bielsma zag tijdens haar werk in de zorg dat de dagbesteding veel beter kon. Samen met haar zus voegde ze daad het woord en startten ze de Huiskamer van Enkhuizen. Een succes, en wat haar betreft moeten dit soort kleinschalige initiatieven veel meer steun vanuit de Haagse politiek krijgen.

Wat vijf jaar geleden begon met één cliënt, is inmidels uitgegroeid naar een dagelijkse groep van zo'n vijftien personen. "We hebben veel begeleiders die cliënten goed kennen, wat hun bezighoudt in het leven. We kennen ook de families heel goed. Maar wat ik het belangrijkste vind: we houden van onze mensen", vertelt Marjan.



Sinds januari zit de Huiskamer van Enkhuizen in een nieuw pand, dat zes dagen per week is geopend. De ochtend begint met een kop koffie, daarna kunnen mensen zelf bepalen wat ze doen. Zo worden er spelletjes gespeeld, kunnen mensen helpen met het bereiden van het middageten en gaan anderen weer een rondje wandelen of zijn creatief bezig. "We hebben ook een winkel, waar spullen die de mensen maken worden verkocht."



"Je bent er even lekker uit, en het is gezellig hier", legt een vrouw haar beweegredenen uit om hier te komen. Een ander vertelt dat hij drie keer per week komt. "Er moeten veel meer van dit soort dingen zijn. Ik dacht eerst: 'ze bergen me hier op'. Maar nu wil ik eigenlijk niet meer weg."



Veel regeldruk, beperkt budget

Ook Marjan droomt van verdere uitbreiding. "Ik zou graag ook zorg aan huis willen bieden. Maar we hebben te maken met beperkt budget en veel regeldruk. Ik moet veel papierwerk invullen voordat ik iemand zorg mag bieden. Mijn boodschap aan Den Haag is dan ook kleinschalige ondernemers die dit doen serieuzer te nemen. En er mag ook wel naar het budget worden gekeken. Want de administratieve lasten zijn hoog, en het budget best laag."

