Zélf verduurzamen met zonnepanelen: "We wachten niet op Den Haag of Brussel!"

HILVERSUM - Vanuit HET, de Hilversumse Energie Transitie, helpt Jeroen Pool bedrijven en particulieren om te verduurzamen. En dat is hard nodig, zegt hij. "We gebruiken veel te veel van deze aarde, dus we moeten nu in actie komen. Niet wachten op de politiek, maar zélf doen."

"Kijk, een dak als dit, daar ben ik trots op," vertelt Jeroen Pool van de Hilversumse Energie Transitie (HET). "Het heeft 2,5 jaar geduurd en nu liggen de zonnepanelen erop, dat zien we natuurlijk graag."

We staan op het dak van Santbergen, een bedrijfsverzamelgebouw vlakbij station Hilversum. "Er liggen nu 144 zonnepanelen op en daar zijn we heel blij mee," vertelt Bouk Slockers, mede-eigenaar van Santbergen. "Dat levert ons richting de 50.000 kilowattuur per jaar op." Voor het bedrijf is het lucratief om te kiezen voor zonnepanelen:

HET begeleidde het proces en adviseerde Santbergen daarbij, het is één van de drie speerpunten van de energiecoöperatie. "We hebben een project met elektrische deelauto's, we adviseren particulieren hoe ze hun huis energiezuiniger kunnen maken en we helpen bedrijven om zonnepanelen op hun dak te leggen," vertelt Jeroen Pool.

Zorgen om klimaat

Hij is HET samen met anderen gestart omdat hij zich zorgen maakt over het klimaat. "We gebruiken veel te veel van deze aarde. Ik heb een dochter en ik wil haar later recht in de ogen kunnen kijken. Als we over 20, 30 jaar terugkijken, hebben we er dan alles aan gedaan om klimaatverandering tegen te gaan?"

Hij wilde niet zijn eigen huis verduurzamen, maar een beweging beginnen en anderen hierin meenemen. "De politiek doet te weinig," zegt Pool. Daar wil hij dan ook niet op wachten. "We moeten het zelf doen, niet wachten op Den Haag of Brussel. Tijd voor actie!"

Ook de duurzame deelauto's van HET zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jeroen Pool vertelt hier hoeveel CO2 er uit een 'gewone' auto komt:

Prinsjesdag

Dit jaar portretteert NH Nieuws zeven mensen of groepen die niet hebben gewacht op regelgeving of actie uit Den Haag, maar zelf het heft in eigen handen hebben genomen. Klik hier voor alle verhalen.