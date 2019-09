Bewoners nemen met 'Vitaal Dorp' heft in eigen handen: een huis voor iedere Wijk aan Zeeër

WIJK AAN ZEE - Projectontwikkelaars die panden kopen, opknappen en voor hoofdprijzen doorverkopen aan vermogende mensen van buiten: de jonge inwoners van Wijk aan Zee die een gezin willen stichten kunnen er niet tegen opbieden en zijn verplicht het dorp te verlaten. Om dat tegen te gaan, zijn dorpelingen een nieuw wooninitiatief gestart.

Een groepje Wijk aan Zeeërs zag de ontwikkeling op de woonmarkt een tijdje aan, maar besloot toen dat het genoeg was. In de wetenschap dat zij vanuit 'Den Haag' op dit gebied niets hoeven te verwachten, hebben ze het heft in handen genomen en proberen een wooncorporatie vorm te geven. Vitaal Dorp noemen ze het.

Projectontwikkelaars buitenspel

Ze proberen zoveel mogelijk dorpsgenoten te mobiliseren om huizen op te kopen en daarmee projectontwikkelaars buitenspel te zetten. Aannemer Henk Nieuwenhuizen van Vitaal Dorp: "Als de praktijk gaat werken, dan zou het zo moeten zijn dat we binnen het dorp geld gaan ophalen, mensen kunnen lid worden voor een bedrag dat we nu op minimaal 1.000 euro hebben gesteld. Dan kijken hoever we komen om een huis te kopen. We zijn nu bezig met het pand Maris Stella. Dat kost zo'n twee miljoen, is misschien wat te groot en te duur, maar we willen het in elk geval proberen."

Nieuwenhuizen zou graag zien dat in het pand jongeren en ouderen door elkaar wonen. "Het probleem is nu dat ouderen Wijk aan Zee moeten verlaten als ze kleiner willen gaan wonen. En jongeren die een gezin willen stichten, hebben hier evenmin een kans. Zij moeten opbieden tegen mensen uit Haarlem en Amsterdam die hier huizen boven de vraagprijs kopen. Wij hopen straks woningen voor sociale prijzen aan deze Wijk aan Zeeërs te verhuren."

Zijn Vitaal Dorp-collega Manon Poliste vindt de woningcorporatie typisch iets dat bij Wijk aan Zee hoort. "We geloven in de kracht van mensen", zegt ze. "Dat die kracht aanwezig is, is hier in het verleden wel aangetoond. We willen niet afhankelijk zijn van anderen, maar zelf het heft in handen nemen."

Heimwee

Piet en Afra Fennema wonen al sinds 1972 in Wijk aan Zee. Ze herkennen het probleem dat Vitaal Dorp schetst en juichen de plannen toe. "Onze kinderen hadden hier willen blijven wonen, maar konden het niet betalen", zegt Afra. "En ik ken veel ouderen die verplicht naar Beverwijk vertrokken, omdat hier geen kleiner huis beschikbaar was. In Beverwijk stikken ze van de heimwee. Het is toch sneu als je zo je oude dag moet doorkomen?"

Manon Poliste: "Je moet er als dorp voor zorgen dat je vitaal blijft. Dat bedrijven en gezinnen hier kunnen voortbestaan. Als mensen verplicht Wijk aan Zee moeten verlaten, gaat dat ten koste van het dorp en dat is hartstikke zonde."

Nieuwenhuizen: "Of het lukt? We hebben het over de vitaliteit van het dorp, dus belangrijk genoeg om het te proberen. De mensen reageren enthousiast, we hebben nu een stuk of veertig á vijftig leden. Dat is nog te weinig, maar we gaan ook praten met investeerders die misschien toch een beetje sociale inslag hebben."

Prinsjesdag

Dit jaar portretteert NH Nieuws zeven mensen of groepen die niet hebben gewacht op regelgeving of actie uit Den Haag, maar zelf het heft in eigen handen hebben genomen. Klik hier voor alle verhalen.