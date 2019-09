Geluidswering A9 bij Heiloo nog ver weg: "We voelen ons in de steek gelaten"

HEILOO - Bewoners van Plan Oost in Heiloo strijden er al tientallen jaren voor, maar nog steeds staat er geen geluidswering langs de A9. De buurt is de geluidsoverlast meer dan zat en bewoners zijn daarom zelf een burgerinitiatief begonnen om de bouw van een geluidswal voor elkaar te krijgen. Toch krijgen ze steeds nul op het rekest.

Volgens de politiek in Heiloo is de verwachte geluidsvermindering van minimaal vier tot maximaal acht decibel niet genoeg voor het geld dat moet worden neergeteld voor een geluidswering. Ook zou een hoge geluidswal het zicht op het landschap geweld aandoen en zou de geluidsoverlast in de loop der jaren al flink zijn afgenomen door het aanleggen van stiller asfalt.

Paradepaardje

De wettelijke norm wordt niet overschreden, maar daar zijn bewoners niet van overtuigd. "De wethouder blijft altijd zeggen dat het niet genoeg geluidsreductie geeft. Maar hij heeft de lat zo hoog gelegd dat zelfs experts erom lachen. Hij wil het geld gewoon gebruiken voor de afslag bij de A9 naar Heiloo. Zo voelen wij het, dat is zijn paradepaardje", aldus bewoner Elsbeth Dijkstra, een van de bewoners verenigd in Bewonerscollectief Plan Oost.

De bewoners zijn een aantal jaren geleden een burgerinitiatief gestart en kwamen met een eigen oplossing. Een lage geluidsmuur, die net zo hoog is als een vangrail, met speciale stenen die het geluid in stukken breekt. Het plan werd zelfs door Rijkswaterstaat toegejuicht. "Voorwaarde was wel dat de gemeente er ook serieus naar ging kijken, maar ze hebben het gewoon naast zich neergelegd", vertelt bewoner Piet Bartels.

Burgerinitiatief

Het project is na al die jaren nooit van de grond gekomen en de bewoners zitten nog steeds met de geluidsoverlast. "Vooral in de ochtendspits lig je soms te shaken in je bed", vertelt Bartels. Dat het burgerinitiatief niet is opgepakt, steekt bij de bewoners. "Ze vinden het leuk als de burger met zo’n initiatief komt maar dat is alleen maar voor de bühne. We hebben nooit begeleiding gekregen. Je voelt je dan enorm in de steek gelaten", vertelt Dijkstra.

De gemeente Heiloo was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. De bewoners geven de strijd na al die jaren nog steeds niet op."We verwachten dat een goed initiatief door burgers, dat al zo vergevorderd is, niet zomaar kan stranden. We blijven hoop houden dat de overheid dit tot een goed einde kan brengen."

Prinsjesdag

Dit jaar portretteert NH Nieuws zeven mensen of groepen die niet hebben gewacht op regelgeving of actie uit Den Haag, maar zelf het heft in eigen handen hebben genomen. Klik hier voor alle verhalen.