Minidorpje voor ouderen overspoeld met reacties uit de zorg: "Iedereen wil een Polder Hofje"

ANNA PAULOWNA - Heel zorgend Nederland heeft de ogen gericht op het Polder Hofje in Anna Paulowna. Initiatiefnemer en verpleegkundige Jennifer Hofmeijer heeft een minidorpje laten bouwen waar ouderenwoningen en -zorg bij elkaar komen. Sinds de opening in juli dit jaar stromen tienduizenden vragen en reacties binnen. "Er komen hier zelfs Chinese toeristen om foto's te maken."

"Ik ben gevraagd voor televisieprogramma's, lezingen over eenzaamheid. Projectontwikkelaars en verpleegkundigen hebben me benaderd hoe zoiets op kunnen zetten. Ik wil wel, maar heb er echt geen tijd voor. Dit hier is mijn werk en daar word ik gelukkig van," vertelt Jennifer Hofmeijer aan NH Nieuws. "Het is een particulier project en het kost ook wel wat," waarschuwt ze. "En niet iedereen is zo 'gek' als ik."

Aandacht

Jennifer Hofmeijer heeft vanuit haar achtergrond als verpleegkundige een duidelijke visie op ouderenzorg: "Ik wil niet dat ouderen moeten eindigen op 40 vierkante meter. Ook ouderen hebben ruimte nodig en aandacht en dat kan hier. Alle woningen hebben een lift en er is altijd zorg aanwezig. En ze komen allemaal hier uit de buurt."

Langer thuis wonen met thuiszorg of eindigen in verzorgingshuis is een schrikbeeld voor Ria en Bart Dietvors. Zij hebben bewust gekozen voor het Polder Hofje. "Nu kunnen we nog kiezen, anders belanden we in Schagen of Andijk. Daar kennen we niemand. Ria is vooral blij dat haar slechtziende man Bart thuis kan blijven wonen als zij overlijdt.

Geld genoeg

Het verbaast Jennifer dat er steeds wordt geroepen dat er te weinig geld is voor ouderenzorg. Ze heeft een duidelijke boodschap voor Den Haag. "Ik weet dat er genoeg geld is, alleen wordt het verkeerd besteed. Ik ben niet van de overhead, controleren en nog eens controleren. Daardoor vergeet de regering waar het om gaat. Er zijn voor iemand die het nodig heeft, dat wordt hier in project herkend en daarom krijgt het zoveel landelijke aandacht."

Prinsjesdag

Dit jaar portretteert NH Nieuws zeven mensen of groepen die niet hebben gewacht op regelgeving of actie uit Den Haag, maar zelf het heft in eigen handen hebben genomen. Klik hier voor alle verhalen.