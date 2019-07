Van autocross tot yogafeest: Noord-Holland is een provincie vol festivals

NOORD-HOLLAND - De Prutmarathon in Schermerhorn, feesten midden in de natuur in het Gooi of een autocross in de Noordkop: in onze provincie kan het allemaal. Deze week nemen NH Nieuws en Jouw Noord-Holland je mee naar alle soorten en maten festivals die Noord-Holland te bieden heeft.

Zo werd er afgelopen zaterdag in Heemskerk nog het Live Aid-festival georganiseerd, dat de bezoeker terug moest brengen naar de jaren tachtig. Een dag later werd er in Schermerhorn de klassieke Prutmarathon gehouden, waarin deelnemers zich door kilo's modder moeten zien te slepen.



Maar we spreken ook met evenementenbureau Je Suis Energy, die op elk festival 'ramknallende events' neerzetten. En niet alleen de acts kunnen bijzonder zijn, maar de festivallocaties ook: zo wordt het Gooise Wonderfeel al voor de vijfde keer in de natuur gehouden.

Keerzijde

Maar we nemen ook de keerzijde van festivals onder de loep: kan de natuur het bijvoorbeeld wel aan, al dat zware festivalgeweld in de bossen?

Verder gaan we op zoek naar festivals van de toekomst: in Hoorn wordt het Outdoor-festival verduurzaamd. "We moeten ook wat terugdoen voor de omgeving", zegt organisator Rob van der Molen daarover. En in Zaandam geen drank en drugs, maar yoga op het terrein.

Maar hoe verduurzaam je een festival eigenlijk? En welke rol spelen verkeersmanagers en vrijwilligers in zo'n weekend? JouwNH zocht het voor je uit.

