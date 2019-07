Veiligheid hot item: organisatie blij met 'bemoeizucht' instanties

HEEMSKERK - Een festival organiseren is een heidens karwei. Vooral de veiligheid is tegenwoordig een hot item. Brandweer, politie, GGD en gemeente kijken constant mee om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten.

'Leuk, ik ga een festival organiseren', bedacht Marcel Korver een paar maanden geleden. Op 13 juli wilde hij op een weide in Heemskerk zestien uur lang bandjes laten optreden en beelden vertonen van het legendarische Live Aid-benefietconcert uit 1985. En ook nu weer was Ethiopië het goede doel.

Ontvoering

Zijn Live Aid-lokaal móest op 13 juli, want dat was nou eenmaal de datum die mensen in het geheugen gegrift staat, althans de mensen die het legendarische festival destijds op televisie bewust hebben mee gemaakt. "Wat ik alleen niet kon weten, is dat er het weekeinde ervoor een schietpartij en een ontvoering zouden zijn vlakbij in Beverwijk. Daarbij hebben we de problemen gehad in de Pilotenbuurt (mensen zijn daar willekeurig mishandeld, red.). De politie heeft daar zijn handen vol aan, dus een heel gunstige datum was het achteraf niet." Komt nog eens bij dat even verderop in hetzelfde weekeinde het Young Art Festival werd gehouden.

Lees ook: Live Aid-'light' in Heemskerk: in de tijdmachine naar 1985

Maar Korver bleef zijn droom najagen - met succes. Al heeft hij er wel wat slapeloze nachten van gehad. "De gemeente bleef me constant vragen stellen. Volkomen terecht overigens, want de openbare veiligheid is natuurlijk heel belangrijk. De gemeente was echt de luis in de pels. Voordat ik groen licht kreeg, is alles doorgenomen. Zijn er voldoende vluchtwegen? Zijn er genoeg stewards? Kunnen we opschalen in het geval er iets gebeurt? Is er rekening gehouden met de gevaren van een eventuele brand? Daar heb ik kopzorgen over gehad."

Na de eerste editie van Live Aid-'light', die zonder incidenten verliep, kan Korver niet anders dan stellen dat de 'bemoeizucht' van de instanties terecht is geweest. "Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Ik was er heel onbevangen in gestapt. Zo van: dat doen we wel even. Maar je weet niet half waar de instanties me allemaal op hebben gewezen. Dat is heel belangrijk geweest met het oog op een volgende keer. Ik heb er veel van geleerd."

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over festivals in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.