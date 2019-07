Live Aid-'light' in Heemskerk: in de tijdmachine naar 1985

HEEMSKERK - Wie nostalgisch is aangelegd, was in Heemskerk vandaag op de juiste plaats. In de Vlaskamp werd een lokale versie van Live Aid gehouden. Precies 34 jaar na het legendarische benefietconcert voor Ethiopië bedacht organisator Marcel Koster dat het een mooi streven zou zijn op dezelfde datum, 13 juli, stil te staan bij het evenement dat een hele generatie altijd zal bijblijven.

Er was die julidag een 16-uur televisie-durende uitzending en 'iedereen' keek ernaar. Alle grote sterren traden op en er werd een recordbedrag van 155 miljoen pond opgehaald ter bestrijding van de hongersnood in Ethiopië.

In de Vlaskamp in Heemskerk werd Live Aid op een groot scherm getoond en traden bands op die nummers speelden van artiesten die 35 jaar geleden de show stalen. De belangstelling viel in de middaguren tegen, maar Korver liet zich er niet door uit het veld slaan. "Ik denk dat het vanavond nog wel drukker wordt", hoopte hij. "We hebben nog mooie acts voor de boeg en als ik me niet vergis gaat het zonnetje ook nog schijnen."

Uiteraard was er een goed doel aan Live Aid-light verbonden en opnieuw was dit Ethiopië. Hoeveel er is opgehaald hoopt Korver snel bekend te maken. Tot die tijd geniet hij van 'het verbindende effect' van het evenement. "Er heerst hier echt het gevoel dat je problemen met elkaar moet oplossen en dat je over grenzen moet kijken. Daarmee alleen al is deze dag voor mij geslaagd."