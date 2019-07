Beverwijker (37) werd na brute ontvoering uit rijdende bus gegooid: vier verdachten aangehouden

BEVERWIJK - De politie heeft gisteravond vier verdachten aangehouden voor een gewelddadige ontvoering in Beverwijk. Een 37-jarige Beverwijker werd onder dwang een wit bestelbusje ingetrokken door de gewapende mannen. Tijdens een achtervolging met de politie werd het slachtoffer uit de rijdende bus gegooid.

De politie zag de bewuste bestelbus rijden op de Beneluxlaan. Toen de bestuurder van de bestelbus de agenten zag, ging hij er met hoge snelheid vandoor via de Duitslandlaan, de Tolweg en de Hoflaan.

Zwaargewond

Hierop ontstond een achtervolging. Op de Hoflaan werd de ontvoerde man uit de bestelbus gegooid. Een aantal politiemensen bekommerde zich om het slachtoffer. Andere politie-eenheden zetten de achtervolging voort. Het slachtoffer bleek zwaargewond.

Op de Luxemburglaan stopte de bestelbus en probeerden de verdachten tevergeefs te ontkomen. Zij konden al snel worden aangehouden. De politie heeft in totaal vier verdachten aangehouden: mannen in de leeftijd van 25 tot en met 41 jaar. Alle vier verdachten zijn ingesloten.

Onderzoek

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De recherche heeft een onderzoek ingesteld. Tijdens de achtervolging in Beverwijk en Heemskerk werden meerdere goederen door de verdachten uit de bestelbus gegooid. De politie heeft meerdere locaties onderzocht, met politiehonden en de forensische opsporing. Meerdere goederen werden hierbij aangetroffen en voor onderzoek veiliggesteld.

De recherche zet het onderzoek voort en ook wordt onderzocht of er daadwerkelijk is geschoten.

