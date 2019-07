Prutmarathon al 42 jaar modderige traditie: "Hier moet je een keer aan mee hebben gedaan"

SCHERMERHORN - Het is ooit begonnen in de zomer van 1975 toen Joop Deckwitz uit Schermerhorn samen met zijn neef een boottochtje in de Eilandspolder maakte. Toen zijn neef een duik nam en daarna weer in de boot wilde klimmen, besloot Joop hard door te roeien. Er volgde een achtervolging door de weilanden en door de slootjes. Het was het begin van het baggerfestijn dat nu al 42 jaar de Prutmarathon heet.

Het evenement is nog steeds waanzinnig populair. In een tijd dat obstacle runs hoogtij vieren, is er aan de Prutmarathon in Schermerhorn nog niet veel veranderd. "Wij doen het nog steeds puur natuur", vertelt Damian Vendel van de organisatie. "We leggen geen terrein aan, maar passen ons aan aan de natuur. Ons evenement is echt uniek. Het is de zwaarste modderrace van Nederland. Hier moet je een keer aan mee hebben gedaan."

Buitenlandse interesse

En daar doen niet alleen mensen uit Schermerhorn en de omliggende dorpen aan mee: er is zelfs belangstelling vanuit het buitenland. Omdat vele buitenlanders het fenomeen bagger helemaal niet kennen, kwamen cameramensen uit onder meer Duitsland en Wales filmen. Het zorgde voor een internationale toeloop. "We hebben mensen uit Australië, Israël , Duitsland, Canada, Amerika hier gehad. Ze komen echt overal vandaan. Waar een klein dorp als Schermerhorn groot in kan zijn."

Hoewel er veel mensen voor de lol meedoen, het is immers kermis in het dorp, zijn er ook deelnemers die maanden trainen voor de race. De winnaar mag zich ook Nederlands kampioen noemen. Een van die fanatiekelingen is Gerwin Groot uit Schermerhorn. Hij won al zeven keer de Prutmarathon in Schermerhorn. En ja, die sloten zijn wel echt heel vies. "Het zijn van die boerenslootjes", aldus Gerwin. "Daar staat 15 centimeter water in, en daaronder nog een veel diepere laag bagger. Dus je kan je wel voorstellen dat het niet echt fris is."

