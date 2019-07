Festival Hembrug Happening doet het anders: drank en drugs maken plaats voor yoga

ZAANSTAD - Tussen de monumentale gebouwen van het Hembrugterrein in Zaandam is op 1 september de Hembrug Happening. Een festival zonder drank, drugs en keiharde muziek en dranghekken, maar mét vegetarisch eten, yoga en veel kinderen.

"Het moest een festival worden waar we zelf graag zouden komen", zegt Peter Sikkes, initiatiefnemer en organisator van de Hembrug Happening. "We zijn zelf fervente festivalgangers, maar met twee kleine kinderen is dat vaak niet zo fijn." Dus is Peter vijf jaar geleden beginnen met het organiseren van de Happening in Zaandam, waar hij zelf om de hoek woont.

Het is een relaxte verzameling geworden van vegetarische eettentjes, verschillende soorten muziek en veel gelegenheid voor kinderen om samen met hun ouders te knutselen en te dansen.

Monumenten

Het Hembrugterrein waar Happening plaatsvindt, is bijzonder. Het heeft namelijk jaren leeggestaan, nadat de munitiefabriek Eurometaal daar gestopt was met de productie van granaten. Er staan ruim 70 gebouwen waarvan er ongeveer 40 bestempeld zijn als monument. Sommige zijn inmiddels gerestaureerd, maar andere lijken op instorten te staan. Toch hebben tientallen bedrijven op het terrein een plek gevonden.

Vibreren

Een van de optredende muzikanten is Irene Sportel. Ze was vroeger arts, maar gaat nu door het leven als yogadocent, energetisch therapeut en dus als muzikant. "Van muziek maken, zingen, word ik gelukkig. Dan gaat mijn hart open en valt alles op zijn plaats."

Als voormalig arts ziet Irene de helende kracht van muziek. "Alle atomen in ons lichaam vibreren op een bepaalde frequentie. Als dat niet synchroon loopt, kan je ziek worden. Met de trillingen van muziek kan je helen."

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over festivals in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.