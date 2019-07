Festival midden in de natuur: "Vooral in deze omgeving is dat een ideale plek"

'S-GRAVELAND - Het festival Wonderfeel strijkt voor de vijfde keer neer op landgoed Schaep en Burgh in 's-Graveland. Drie dagen lang dagen ze bezoekers uit om de klassieke muziek volop te ontdekken en dat midden in de natuur. Voor boswachter Johan van Galen Last breken drukke dagen aan, want hij moet ervoor zorgen de natuur zo min mogelijk wordt aangetast.

Landgoed Schaep en Burgh is een buitenplaats in 's-Graveland waar vroeger rijke Amsterdammers woonden. Je vindt er bijzondere natuur. Op dit moment is Natuurmonumenten de eigenaar en proberen ze de natuur zo te houden zoals het vroeger was.

Johan vindt het een mooi combinatie: een festival midden in de natuur. Boswachter Richard vult hem aan. "De buitenplaatsen zijn aangelegd tot vermaak zoals dat vroeger heette, dus mooier dan Wonderfeel wordt het niet."

Toch zijn het een aantal spannende dagen voor Johan. "Er wordt vooraf altijd een schouw gedaan of er geen roofvogelnesten in de buurt zijn of andere bijzondere dingen die op dat moment niet kunnen. Daar wordt het programma op aangepast." Maar het grootste gevaar zit in de op- en afbouw. "Dan moeten er machines en vrachtwagens om de tenten af te laden, maar inmiddels is het het vijfde jaar, dus ik verwacht geen grote problemen."

Daarom kan iedereen komend weekend weer drie dagen genieten van klassieke geluiden, dans en poëzie. En de natuur natuurlijk niet te vergeten.

