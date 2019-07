Verborgen verhalen van 's-Gravelandse buitenplaatsen: Schaep en Burgh

'S-GRAVELAND - Middenin de bossen in 's-Graveland liggen tien statige buitenplaatsen op een rij. Er wordt veel gewandeld rondom de oude landhuizen en door de tuinen van de buitenplaatsen. Maar hoe zijn ze ooit ontstaan? Hoe leefden de mensen hier? En hoe bijzonder is de natuur? Dat gaan we in deze serie uitzoeken.

Elke maand belichten we één buitenplaats. Dit keer is dat de buitenplaats Schaep en Burgh. Een plek waar je je heel even in Griekenland waant, vroeger echte Rembrandt schilderijen hingen en met imposante beuken- en eikenlanen:

Benieuwd naar andere Gooise buitenplaatsen? We gingen eerder langs bij Gooilust waar vroeger een heuse dierentuin was, Bantam waar een hoop reeën rust vinden en Jagtlust waar een hunebed en een grot verstopt zijn in de tuin.