Festivals worden steeds duurzamer: "Ook wat terugdoen voor de omgeving"

HOORN - Iets terugdoen voor de maatschappij en milieuvriendelijk ondernemen is een trend die bij festivals een spurt neemt. Dat constateert organisator Rob van der Molen die al dertien jaar Outdoor Stereo Festival in Hoorn organiseert. "Ik wil dit jaar een heel nieuwe koers inzetten. Niet alleen verduurzamen, maar ook wat terugdoen voor de omgeving", legt Van der Molen uit.

Al vele jaren maakt hij dankbaar gebruik van het Julianapark waar het festival in augustus gehouden wordt. "Dit jaar gaat er voor elk festivalkaartje één euro in de pot om nieuwe faciliteiten voor het park te realiseren." Kort geleden was het Julianapark nog in het nieuws wegens vernielingen. Volgens Rob verdient het park een upgrade. "Ik zie voor me dat er straatverlichting komt, een goede toiletvoorziening maar ook sport- en speeltoestellen."

Voor de komende editie van het festival wil hij flink op energie besparen en ook plastic gaan recyclen. "Vorig jaar hebben we al getest met een nieuw type aggregaat. Daarmee hebben we de helft minder brandstof verbruikt dan vorige jaren." Ook wil hij met een nieuw inleversysteem van plastic bekers voorkomen dat iedereen klakkeloos zijn beker op de grond gooit.

Van plastic beker tot schip

De plastic wegwerpbekers die na het festival ingezameld worden, wil Rob ten goede laten komen aan de bouw van het V.O.C.-fluitschip van Edwin en Liesbeth ter Velde. Bij De Schelphoek zal het schip worden gebouwd, geheel uit afvalplastic. Edwin: "Het mooist zou zijn om de festivalgangers ook actief iets met het plastic te laten maken zodat hun kijk erop verandert, van afval naar bouwstof." Eerder maakte Ter Velde al een reis naar Antarctica met de uit afvalplastic gebouwde Solar Voyager.

Uit een rondgang van NH Nieuws langs andere festivals in de regio blijkt duurzaamheid voor vrijwel allemaal een speerpunt. "We werken al met zuinige aggregaten en zijn ze met gemeente Opmeer in gesprek over een vast stroompunt, zodat we geen fossiele brandstoffen meer hoeven te gebruiken", aldus Wouter Maas van Zomerpop. Rimbert Morsch van Dijkpop laat weten bewust voor leveranciers te kiezen uit de regio: "Zowel voor de hekken, drank als decoratiemateriaal dat meerdere jaren bruikbaar is."

Hard plastic of wegwerp?

Over het gebruik van wegwerp- of harde bekers heerst discussie. Beide hebben voor- en nadelen. Van der Molen: "Hardcups zijn niet per se milieuvriendelijker door het spoelen en bijkomende afvalwater", legt hij uit. "Ook bij transport is het volume van hardcups veel groter en dus kostbaarder. En ook hardcups gaan maar een aantal festivals mee." Bij Dijkpop wordt er zowel in wegwerp- als in harde bekers getapt. Op de harde bekers zit twee munten 'statiegeld'. Zomerpop doet daarentegen vanaf dit jaar alle wegwerpbekers in de ban: "We schenken alleen nog maar in hard plastic in ruil voor een munt borg."

