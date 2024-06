Ingmar S. krijgt 3,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging na verkrachting in Alkmaar

S. pleegde de verkrachting eind juli 2022 in het huis van de vrouw. Op dat moment kenden ze elkaar al meer dan elf jaar en hadden zij vijf jaar lang een seksuele relatie. Deze eindigde toen S. in 2018 zeven jaar gevangenisstraf kreeg voor vrijheidsberoving en verkrachting. Toen hij gedurende zijn gevangenschap meer vrijheden kreeg en naar buiten mocht, zocht hij haar opnieuw op. Vervolgens werd hun seksuele relatie hersteld.

Tbs

Het OM eiste in de zaak tegen S. een jaar geleden al een gevangenisstraf van acht jaar, in combinatie met verscherpt toezicht na zijn gevangenschap. De rechtbank besloot toen echter S. voor onderzoek te laten opnemen in het Pieter Baan Centrum. Eerder dit jaar concludeerden de deskundigen dat S. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en dat het gevaar op herhaling groot is als hij zonder behandeling terugkeert in de samenleving. Twee weken geleden eiste de officier van justitie om die reden een minder lange gevangenisstraf, gekoppeld aan de tbs-maatregel.

S. heeft steeds volgehouden dat hij onschuldig is en niets tegen de wil van de vrouw heeft gedaan. Maar volgens de rechtbank blijkt uit appverkeer tussen de twee in de dagen na het incident - deels gevoerd door een agente die zich voordeed als het slachtoffer - dat S. zijn vriendin wel degelijk heeft gedwongen gewelddadige, seksuele handelingen te ondergaan. Terwijl hij haar handen op haar rug had vastgebonden met spanbanden, sloeg hij haar en verkrachtte hij haar anaal, oraal en vaginaal.

"Hoewel de seks aanvankelijk met wederzijdse instemming was, sloeg het gedrag van de verdachte op enig moment volledig om. Hij werd dominant, bedreigend en gewelddadig", aldus de rechtbank. Die kwam tot een iets kortere gevangenisstraf dan geëist omdat S. door zijn stoornis als licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Ook woog de rechtbank mee dat de klinische behandeling als gevolg van de tbs-maatregel vermoedelijk lang gaat duren.